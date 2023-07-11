انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية 1.2% في مايو

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% خلال شهر مايو/أيار 2023، مقارنة بـالشهر نفسه من عام 2022.

وأكدت الهئية أن المؤشر واصل التباطؤ خلال الأشهر السابقة، ليسجل معدل نمو منخفضاً وذلك للمرة الأولى هذا العام.

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وبين التقرير أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفض بنسبة 5.5%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ما ساهم في خفض المؤشر العام، رغم ارتفاع مؤشرات أخرى.

وذلك فيما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 12%، وكذلك نشاط الصناعة التحويلية الذي أظهرت البيانات استمراره في الارتفاع خلال مايو/أيار بنسبة 10.3%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.