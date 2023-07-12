السعودية وتركيا تبحثان التعاون في الاقتصاد وتخطيط المدن

بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم الثلاثاء، في أنقرة، مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركية؛ سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتطويرها.

والتقى الوزير السعودي كُلًّا من وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي محمد أوز حسكي، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، كما التقى رئيسَ الاتحاد التركي لنقابة المقاولين إردال إيرين، وعدداً من أعضاء نقابة المقاولين.

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وناقش الحقيل - خلال اللقاءات الثنائية- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما اطلع على أفضل التجارب والممارسات التركية في القطاعين البلدي والإسكان؛ بهدف الاستفادة من الخبرات التركية في تحقيق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرامجها ومبادراتها.

واطلع على التجربة التركية في مجالات التمويل والتشييد والبناء والتنمية الحضرية، كما ناقش فرص الاستثمار في القطاعين الإسكاني والبلدي في المملكة، مستعرضًا التجربة السعودية في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى التجارب في مجال تطوير المدن والحفاظ على طابعها التاريخي.

وأكد الحقيل عمقَ ومتانةَ العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، مشيرًا إلى مكانة البلدين وتأثيرهما على المستوى الإقليمي والدولي، كما وجَّه الدعوة للوزراء والقطاع الخاص من الجانب التركي لزيارة المملكة وحضور معرض سيتي سكيب غلوبال المزمع عقده في سبتمبر المقبل في الرياض.

يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيشارك مع وزير التجارة التركي في منتدى الأعمال السعودي الذي سينطلق اليوم الأربعاء في إسطنبول، وسيستعرض فرص الاستثمارات السعودية - التركية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.