صندوق النقد يوافق على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لهذه الدولة
تشتد حاجة البلاد للتمويل في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية
قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته وافق، اليوم الأربعاء، على برنامج إنقاذ لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 9 أشهر.
وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية، وفق رويترز.
ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
ومنذ نوفمبر، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6,5 مليار دولار متفق عليه في العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروط الاتفاق.
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