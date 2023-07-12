اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار صندوق النقد الدولي. صورة من أرشيف رويترز.
شعار صندوق النقد الدولي - رويترز
صندوق النقد

صندوق النقد يوافق على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لهذه الدولة

تشتد حاجة البلاد للتمويل في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته وافق، اليوم الأربعاء، على برنامج إنقاذ لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 9 أشهر.

وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية، وفق رويترز.

مادة اعلانية

ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.

ومنذ نوفمبر، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6,5 مليار دولار متفق عليه في العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروط الاتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا حصّل زيلينسكي خلال قمة الناتو بديلا عن ضم بلاده للحلف؟ ماذا حصّل زيلينسكي خلال قمة الناتو بديلا عن ضم بلاده للحلف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط