نيوزلندا تثبت أسعار الفائدة بعد 12 قرارا متتاليا بالزيادة

أبقى البنك المركزي النيوزلندي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين بعد مؤشرات بأن معدلات التضخم بدأت بالتراجع.

وأبقى المركزي أسعار الفائدة عند 5.5% منهيا سلسلة من رفع أسعار الفائدة استمرت لـ12 اجتماعا على التوالي.

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وكانت البيانات الرسمية أظهرت تراجع معدل التضخم إلى 6.7%بنهاية الربع الأول مع توقعات بتراجعه إلى مستويات 6% في الربع الثاني والذي من المتوقع أن يعلن عنه في التاسع عشر من الشهر الحالي.

يُذكر أن نيوزيلاندا كانت في طليعة التشديد النقدي، متجاوزة حتى الاحتياطي الفيدرالي في مقياس رفع أسعار الفائدة.