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أحد المصانع في السعودية
أحد المصانع في السعودية
اقتصاد السعودية

"الصناعة": 10.82 ألف مصنع بالسعودية باستثمارات 1.43 تريليون ريال بنهاية الربع الأول

عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعاً باستثمارات 71.3 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10.82 ألف مصنع، برأسمال يقدر بـ 1.43 تريليون ريال.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن حجم الاستثمار يتصدره المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية.

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وأضافت أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع حسب نوع الاستثمار بأكثر من 83.5%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.5%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8%، في حين سجلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو 4,194 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2,476 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2,068، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبيّنت أن المصانع الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5,654 مصنعًا، تليها المصانع المتوسطة بواقع 4,341، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 824 من إجمالي المصانع.

وحسب النشرة فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.

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