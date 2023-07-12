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الفائدة

"المركزي" الكندي يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

لتصل الفائدة إلى 5%

دبي - العربية.نت
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رفع بنك كندا المركزي الفائدة في اجتماعه اليوم الأربعاء، بواقع 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا، لتصل الفائدة إلى 5%.

وأظهر البيان المرافق للاجتماع تشددا قويا من المركزي، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي في 2023 إلى 1.8%، مقابل توقعاته السابقة عند 1.4%.

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وأشار إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة بطيئة ولن يصل للمستوى المستهدف عند 2% قبل منتصف العام 2025، أي أبعد بستة أشهر من توقعاته السابقة.

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