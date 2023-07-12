"الموارد البشرية" السعودية تبدأ فحص 5 تخصصات بهذه الدولة لضمان جودة العمالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن بدء تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سيرلانكا في 5 تخصصات مهنية وهي: "السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف"، من أصل 23 تخصصا مستهدفا من قبل الوزارة، وفقا لبيان.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل البرنامج لعدة دول في المسار الخارجي، بعد البدء بتفعيله في دول "باكستان الإسلامية، والهند، وبنغلاديش" في الأشهر الماضية.

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ويهدف البرنامج إلى التحقق من مهارات العاملين في 23 تخصصا مستهدفًا من قبل الوزارة، والارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وتبدأ رحلة العامل المهني من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني، ثم حجز موعد للاختبار النظري والعملي، ومطابقة بياناته من قبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار، ومن ثم تصدر الشهادة بعد تجاوزه مرحلة التقييم بالنجاح، علما أنه يتم معاملة شهادة الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام.

يذكر أن برنامج الفحص المهني هو أحد برامج منظومة "الاعتماد المهني" التي تعمل على تنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة وفق استراتيجية سوق العمل.