اقتصاد أميركا
انخفاض مفاجئ في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية
استمرار نقص العمالة في بعض القطاعات بالسوق
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انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار نقص العمالة في بعض القطاعات بالسوق حتى مع تباطؤ نمو الوظائف.
وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفضت بواقع 12 ألف وظيفة إلى 237 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو/تموز.
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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 250 ألفا في أحدث أسبوع.
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