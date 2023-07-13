انكماش أقل من المتوقع للاقتصاد البريطاني في مايو

انكمش الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في مايو/أيار رغم تأثير الإضرابات وعطلة إضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز، مما يضعه على مسار تجنب الانكماش في الربع الثاني من العام.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي البريطاني انخفض 0.1% في مايو/أيار على أساس شهري، بعد نموه 0.2% في الشهر السابق.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 0.3%.

وانكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو/أيار باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو.

وقال المكتب إنه تلقى تقارير تفيد بأن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك.

لكن توجد مؤشرات على تأثر الإنتاج بالإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم.