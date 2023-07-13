فرنسا: التبادل التجاري مع الإمارات وقطر تجاوز مستويات ما قبل كوفيد
التبادل التجاري مع الإمارات حالياً يفوق 7 مليارات يورو
أكد الوزير الفرنسي المكلف بشؤون التجارة الخارجية أوليفييه بيشت في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن مستويات التبادل التجاري بين فرنسا وكلّ من الإمارات وقطر تجاوزت المستويات المسجّلة قبل أزمة كورونا.
وقال بيشت خلال زيارة إلى دبي تلت اجتماعات عقدها في الدوحة: "لقد عوّضنا مع دول الخليج، (لاسيما قطر والإمارات) التأخير الذي تسببت به أزمة" الجائحة "أي أننا لم نستعد الأرقام التي كانت مسجّلة قبل الأزمة فحسب، إنما حسنّاها وهذا نبأ سار".
وأوضح أن حجم التبادل التجاري مع الإمارات حالياً يفوق 7 مليارات يورو، علماً أنه كان يبلغ حوالي 6 مليارات قبل الأزمة.
والعام الماضي، وقّعت الإمارات وفرنسا خلال زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس سلسلة من الاتفاقيات في قطاع الطاقة وغيره، تشمل توفير الوقود لفرنسا بهدف "زيادة أمن" الإمدادات.
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