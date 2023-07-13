اقتصاد الأردن
"المركزي" الأردني يطرح سندات خزينة بقيمة 1.35 مليار دولار
تستحق بعد سنتين
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طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، اليوم الخميس، سندات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار نحو (1.35 مليار دولار).
وبحسب الإصدار الـ 12 لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 200 مليون دينار تستحق في 16 يوليو/تموز 2025.
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وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون الخميس 13 يوليو/تموز 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية في الـ16 من الشهر نفسه، وفقا لما أوردته صحيفة "الغد الأردنية".
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