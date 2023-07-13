"بلاك روك": الإصلاحات المصرية تشجعنا على استكشاف فرص الاستثمار

قال العضو المنتدب لشركة "بلاك روك"، جوردن فريزر، إن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر شجعتنا أكثر على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية.

وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري، وفقاً لبيان، أن هذه الزيارة الخارجية مُخصصة لمصر فقط، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلاد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية.

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كما أثنى "فريرز" على السرعة التي تخطو بها مصر كسوق ناشئة، في ظل الظروف الحالية، موضحًا كذلك أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر هي خطوات سريعة، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض "فريزر" تصورات "بلاك روك" للاستثمار في مصر، من خلال عرض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطرق العضو المنتدب للشركة إلى الحديث عن آليات جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمصر في سوق الأسهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس المالية، كريم عوض، خلال اللقاء، إن شركة إدارة الأصول العالمية لديها رغبة حقيقية في العمل في مصر، ومن أجل هذا وضعت على جدول أعمالها زيارة أبرز المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، فهم لديهم برنامج لزيارة محافظ البنك المركزي، ومسؤولى صندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا: "أولويتنا خلال الفترة الحالية هو تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".

وتعد شركة "بلاك روك" واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم، من خلال محفظتها الاستثمارية التي تتخطى 9 تريليونات دولار.