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رئيس الوزراء الياباني يعلن عن عزمه زيارة #كوريا_الجنوبية الأسبوع المقبل وعلاقة هذه الخطوة بـبيونغ يانغ #العربية #اليابان
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
اقتصاد

رئيس وزراء اليابان يزور السعودية وقطر والإمارات الشهر الجاري

بين 16و18 يوليو

دبي - العربية.نت
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يجري رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا خلال الشهر الجاري زيارة لدول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، في الفترة من 16 إلى 18 يوليو/ تموز، وفقا لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، وفقا لرويترز.

وخلال الشهر الماضي تناولت تقارير صحفية أنباء عن أهداف هذه الزيارة، إذ ترمي لتأمين إمدادات نفطية ثابتة إلى اليابان بجانب تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.

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وقالت صحيفة "نيكاي" اليابانية، يوم الأربعاء 14 يونيو 2023، إن اليابان ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقتا على إقامة حوار بين كبار المسؤولين في وقت تتطلع فيه البلاد، وهي رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى تعزيز أمن الطاقة.

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والتقى المسؤول الياباني كي تاكاجي مع أمين عام أوبك هيثم الغيص في مقر المنظمة في فيينا يوم الثلاثاء13 يونيو الماضي، حيث ناقشا إمدادات الطاقة العالمية وتوقعات الطلب واتفقا على إطلاق خط اتصالات دائم.

وتعمل اليابان الفقيرة في موارد الطاقة على إضافة موارد متجددة إلى مزيج استهلاكها بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، ويمثل منتجو "أوبك" أكبر موردي النفط لليابان.

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