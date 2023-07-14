اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التضخم في بريطانيا يصل معدلات قياسية (أ ف ب)
التضخم في بريطانيا يصل معدلات قياسية (أ ف ب)
اقتصاد بريطانيا

ربع الأسر ذات العائل الوحيد غير قادرة على تحمل تكاليف الطعام في بريطانيا

بيانات التضخم لشهر يونيو ستصدر يوم الأربعاء المقبل

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن أكثر من ربع الأسر ذات العائل الواحد في البلاد نفد منها الطعام في الآونة الأخيرة ولم يعد لديها ما يكفي لشراء المزيد.

وشمل الاستطلاع الذي أجري بين الثامن من فبراير/شباط وأول مايو/أيار ما يقرب من 15 ألف أسرة. وقال 5% إن طعامهم نفد في الأسبوعين السابقين ولم يتمكنوا من شراء المزيد. وارتفعت النسبة إلى 28% للأسر التي يعولها أحد الوالدين ولديها طفل واحد على الأقل.

مادة اعلانية

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وفي مارس/آذار، وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياته منذ 1977 مرتفعا لأكثر من 19%.

الإسترليني يحلق عند أعلى مستوى منذ عام ونصف قصص اقتصادية عملات الإسترليني يحلق عند أعلى مستوى منذ عام ونصف

وتقول المتاجر البريطانية إن الأسعار بدأت في الانخفاض الآن، إلا أن الأرقام الصادرة عن هيئة تجارة التجزئة البريطانية أظهرت أن الأسعار في يونيو/حزيران كانت أعلى بنسبة 15% تقريبا مقارنة بالعام الماضي.

وسيصدر مكتب الإحصاء الوطني بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران يوم الأربعاء المقبل.

وزادت مزايا الرعاية الاجتماعية الرئيسية في بريطانيا 10.1% في أبريل/نيسان وقدمت الحكومة دعما إضافيا لفواتير الطاقة.

وعلى الرغم من ذلك، قال مكتب الإحصاء الوطني إن 21% من المستفيدين بهذه المزايا أفادوا بنفاد أموالهم المخصصة لشراء الطعام.

وتزيد الضغوط على الأسر الكبيرة إذ اقتصرت مدفوعات الدعم منذ عام 2017 على طفلين كحد أقصى لكل أسرة، مع استثناءات محدودة.

وأظهر مسح مكتب الإحصاء الوطني أيضا أن الأشخاص الذين يعيشون في منازل بالإيجار يتعرضون بشكل عام لضغوط مالية أكبر من أصحاب المنازل الذين يسددون قروضا عقارية.

وقال 43% من المستأجرين إن من الصعب للغاية أو إلى حد ما تحمل الإيجار، مقارنة مع 28% من الأشخاص الذين عليهم قروض عقارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تدريبات مشتركة بين الجيش الأردني ومشاة البحرية الأميركية تدريبات مشتركة بين الجيش الأردني ومشاة البحرية الأميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط