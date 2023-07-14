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تعدين (iStock) مناسبة
تعبيرية عن المعادن النادرة (iStock)
اقتصاد السعودية

طوكيو: اليابان والسعودية تسعيان لاستثمارات مشتركة في المعادن النادرة

رئيس وزراء اليابان وولي العهد السعودي سيتفقان على استثمارات مشتركة

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة "نيكاي"، اليابانية، اليوم الأربعاء، أن اليابان والسعودية تسعيان لاستثمارات مشتركة في مجال المعادن الأرضية النادرة.

من المتوقع اتفاق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد على استثمار مشترك لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة.

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وستساعد اليابان أيضا في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها بالفعل في السعودية مثل النحاس والحديد والزنك، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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