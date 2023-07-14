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حقول القمح في روسيا (شترستوك)
حقول القمح في روسيا (شترستوك)
اقتصاد الجزائر

متعاملون: يعتقد أن الجزائر اشترت قمحاً في مناقصة

سعر الكمية المشتراة تراوح بين 269 دولارا و269.50 دولار للطن شاملا التكلفة والشحن

باريس - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون إن من المعتقد أن الجزائر اشترت قمح طحين يوم الخميس في مناقصة دولية سعت لشحن محدود إلى ميناءين فقط.

وأضافوا أن سعر الكمية المشتراة تراوح من حوالي 269 دولارا إلى 269.50 دولار للطن شاملا التكلفة والشحن. ولم تصدر تقديرات للكمية المشتراة على الفور لكن المناقصة سعت لشراء 50 ألف طن.

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ويعتقد المتعاملون أن القمح الروسي المنشأ قدم أقل عرض في المناقصة. وقيل إن الشحن سيجري في أغسطس.

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وقال متعاملون إن المناقصة اشترطت شرط تفريغ الشحنات في ميناء مستغانم و/أو ميناء تنس مما يشير بشكل عام إلى أن المخطط شراء كميات صغيرة نسبيا.

وتعكس النتائج تقييمات المتداولين ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

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