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“الاحتياطي الفيدرالي” يرفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية رغم أزمة البنوك الأميركية #العربية
الاحتياطي الفيدرالي
الفيدرالي

مسؤول في الفيدرالي الأميركي يؤيد رفع معدلات الفائدة في يوليو

الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيعقد من 25 إلى 26 يوليو

واشنطن - وكالة فرانس برس
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صرح مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، أنه يؤيد رفع معدلات الفائدة مرتين، مرة في يوليو وأخرى قبل نهاية العام الجاري، من أجل كبح التضخم الذي تباطأ في الولايات المتحدة لكنه بقي مرتفعا.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، في يونيو وقف رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد زيادتها عشر مرات، من أجل تقييم تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأميركي.

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ويرى معظم مسؤولي لجنة السياسة النقدية أن زيادتين أخريين ضروريتان هذا العام لإبقاء التضخم منخفضًا، حسب محضر اجتماعات الاحتتياطي الفيدرالي.

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وقال العضو في اللجنة كريستوفر والر "أعتبر أن زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة لمعدل الفائدة الأساسي (...) ضروريتان هذا العام".

وأضاف أنه من مؤيدي توقف الزيادة في يونيو، مشيرا إلى أن "الانتظار ستة أسابيع هو إدارة حكيمة للمخاطر".

ورأى أن بيانات يونيو "مطمئنة" وأنه لا يرى "سببا لعدم اتخاذ قرار بشأن أولى الزيادتين في اجتماعنا في وقت لاحق من الشهر" الجاري.

وسيعقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 25 إلى 26 يوليو.

ويأتي ذلك بعد يوم على صدور تقرير للاحتياطي الفيدرالي أشار إلى انتعاش الاقتصاد منذ مايو.

وأي زيادة في معدلات الفائدة سترفع سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى منذ عقدين.

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