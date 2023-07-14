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المغرب (رويترز) اقتصاد مناسبة
المغرب (رويترز)
اقتصاد المغرب

وزير: نمو اقتصادي متوقع بـ 3.7% في المغرب خلال 2024

أكد أن العجز المالي سيتقلص في 2024 إلى 4%

الرباط - رويترز
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قال الوزير المغربي المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7% في 2024 بعد نمو متوقع بنسبة 3.4% هذا العام، مشيرا إلى تأثير الجفاف والضغوط التضخمية.

وقال لقجع لأعضاء البرلمان إن توقعات 2024 تفترض محصول حبوب متوسط والتضخم السنوي عند 3.4%.

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ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي في 2024 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5% هذا العام.

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