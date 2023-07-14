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البنك المركزي الصيني
اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يضخ 2.8 مليار دولار عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

عبر شراء الأوراق المالية من البنوك التجارية

بكين - شينخوا
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واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال بنك الشعب الصيني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 2.8 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.9%.

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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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