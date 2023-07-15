اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقول القمح في أوكرانيا - رويترز
حقل قمح
اقتصاد الصين

أكبر دولة منتجة للحبوب في العالم تسجل تراجعاً بإنتاج القمح لأول مرة منذ 7 سنوات

إنتاج القمح في الصين ينخفض إلى 134.53 مليون طن

بكين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن إنتاج القمح لموسم الصيف في الصين انخفض 0.9% هذا العام، في أول تراجع منذ سبع سنوات نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مناطق الزراعة الرئيسية قبيل موسم الحصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الإنتاج في أكبر دولة منتجة للحبوب في العالم انخفض إلى 134.53 مليون طن. ومع هذا، ما زال هذا العام يشهد وفرة في المحاصيل.

مادة اعلانية

وأضاف مكتب الإحصاء أن المساحة المزروعة بالقمح زادت 0.4%، لكن المحصول تراجع 1.3%.

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الموسم الحالي اقتصاد اقتصاد العراق دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الموسم الحالي

ويراقب سوق القمح العالمي عن كثب الطقس الجاف في كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول المصدرة الرئيسية، وكذلك اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والذي ينتهي سريانه يوم الاثنين.

ويُعزى انخفاض إنتاج القمح في الصين إلى حد كبير إلى الأمطار الغزيرة التي استمرت أسابيع وأضرت بمحصول القمح في إقليم خنان، أكبر أقاليم البلاد من حيث إنتاج الحبوب، والمناطق المحيطة به قبل الحصاد مباشرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تتحول أفغانستان إلى بلد سياحي تحت حكم طالبان؟ هل تتحول أفغانستان إلى بلد سياحي تحت حكم طالبان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط