أكبر دولة منتجة للحبوب في العالم تسجل تراجعاً بإنتاج القمح لأول مرة منذ 7 سنوات
إنتاج القمح في الصين ينخفض إلى 134.53 مليون طن
أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن إنتاج القمح لموسم الصيف في الصين انخفض 0.9% هذا العام، في أول تراجع منذ سبع سنوات نتيجة لهطول أمطار غزيرة على مناطق الزراعة الرئيسية قبيل موسم الحصاد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الإنتاج في أكبر دولة منتجة للحبوب في العالم انخفض إلى 134.53 مليون طن. ومع هذا، ما زال هذا العام يشهد وفرة في المحاصيل.
وأضاف مكتب الإحصاء أن المساحة المزروعة بالقمح زادت 0.4%، لكن المحصول تراجع 1.3%.
ويراقب سوق القمح العالمي عن كثب الطقس الجاف في كندا والولايات المتحدة، وهما من الدول المصدرة الرئيسية، وكذلك اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا والذي ينتهي سريانه يوم الاثنين.
ويُعزى انخفاض إنتاج القمح في الصين إلى حد كبير إلى الأمطار الغزيرة التي استمرت أسابيع وأضرت بمحصول القمح في إقليم خنان، أكبر أقاليم البلاد من حيث إنتاج الحبوب، والمناطق المحيطة به قبل الحصاد مباشرة.
-
إغلاق حقول نفط ليبية يهدد بإعلان حالة القوة القاهرةالإغلاق يأتي احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية السابق طاقة
-
المغرب يتفق مع "شل" على استيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز سنوياالغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين طاقة
-
مكاسب أسبوعية قوية لـ"وول ستريت".. وناسداك يسجل أعلى مكاسب منذ مارس"ستاندرد آند بورز 500" يرتفع 17% منذ بداية العام أسواق المال