"المواصفات والمقاييس" السعودية تخطط لزيادة مراكز الفحص الفني للمركبات 262%

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن خطتها المستقبلية لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات بمعدل 242%، بعد توسعها في منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد من شركات القطاع الخاص.

وقالت الهيئة في بيان إن خطة مركز سلامة المركبات بالهيئة تستهدف الوصول إلى 113 مركزاً متخصصاً في مناطق المملكة، في الوقت الذي يصل عدد المراكز الحالية إلى 33 مركزاً فقط، حيث بدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء، وأصدرت تراخيص للشركات القائمة -ما قبل انتقال التنظيم للهيئة- بواقع 2 من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي 53 موقعاً.

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وأشارت الهيئة إلى أنه جرى اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري وفتح باب التقدم بتاريخ 25 يونيو 2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت أنه نتج عن ذلك تقدم 34 جهة استوفت منها 9 جهات الاشتراطات الأساسية وانسحبت فيما بعد جهة واحدة، ليصبح إجمالي الجهات المستوفية للتقدم لرخص جديدة لنشاط الفحص الفني الدوري 8 جهات.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، على تنفيذ خطة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك عبر عدد من المراحل والخطوات لإشراك القطاع الخاص في هذا النشاط.