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اقتصاد مصر

إتمام أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية

على 4 شرائح بآجال مختلفة

القاهرة - العربية.نت
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أتمت شركة سي آي كابيتال المصرية صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه " 484.86 مليون دولار"، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية.

وقالت "سي آي كابيتال " إن الإصدار يأتي على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.

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وحصلت شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA- للرابعة، وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.

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وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال إن الإصدار يعد أحد أكبر صفقات إصدار الدين في تاريخ السوق المصرية، و أنه منذ بداية العام قامت شركة سي آي كابيتال بإتمام 7 صفقات متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ، بقيمة إجمالية تقارب 27 مليار جنيه.

وذكر محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن السوق المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين، سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك، مما ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية، وأضاف أن الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.

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