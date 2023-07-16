اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أميركا

ارتفاع الأرباح الفصلية لبعض البنوك الأميركية الكبرى

بدعم من زيادة صافي دخل الفوائد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حققت بعض البنوك الأميركية الكبرى، بينها "جي بي مورغان تشيس -JPMorgan Chase "، و"ويلز فارغو -Wells Fargo " ارتفاعا في أرباحها الفصلية بفعل زيادة صافي دخل الفوائد، لكنها حذرت من تباطؤ محتمل للاقتصاد الأميركي رغم مرونته، إثر تراجع إنفاق المستهلكين وتراكم الخسائر في بطاقات الائتمان.

في المقابل، انخفضت أرباح سيتي غروب بفعل تراجع إيرادات التداول والذي غطى بدوره على مكاسب صافي دخل الفوائد.

مادة اعلانية

وتترقب الأسواق حاليا نتائج كل من "غولد مان ساكس - Goldman Sachs "و"مورغان ستانلي - Morgan Stanley" الأسبوع الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية واليابان توقعان على اتفاقيات استراتجية في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا الفضاء السعودية واليابان توقعان على اتفاقيات استراتجية في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا الفضاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط