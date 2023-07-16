اقتصاد أميركا
ارتفاع الأرباح الفصلية لبعض البنوك الأميركية الكبرى
بدعم من زيادة صافي دخل الفوائد
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حققت بعض البنوك الأميركية الكبرى، بينها "جي بي مورغان تشيس -JPMorgan Chase "، و"ويلز فارغو -Wells Fargo " ارتفاعا في أرباحها الفصلية بفعل زيادة صافي دخل الفوائد، لكنها حذرت من تباطؤ محتمل للاقتصاد الأميركي رغم مرونته، إثر تراجع إنفاق المستهلكين وتراكم الخسائر في بطاقات الائتمان.
في المقابل، انخفضت أرباح سيتي غروب بفعل تراجع إيرادات التداول والذي غطى بدوره على مكاسب صافي دخل الفوائد.
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وتترقب الأسواق حاليا نتائج كل من "غولد مان ساكس - Goldman Sachs "و"مورغان ستانلي - Morgan Stanley" الأسبوع الحالي.
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