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اقتصاد الصين

الأسواق تترقب مؤشرات نمو الاقتصاد الصيني

تحذيرات من ضعف أساس المقارنة

دبي - العربية.نت
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تترقب الأسواق غدا الإعلان عن أرقام نمو الاقتصاد الصيني للربع الثاني، والتي من المتوقع أن تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 7.1% على أساس سنوي.

ويحذر المحللون من أن أرقام النمو هذه لا تعكس الواقع بشكل دقيق بسبب ضعف أساس المقارنة مع العام الماضي، الذي جاء ضعيفا بسبب تداعيات كورونا.

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وخلال الربع الثاني من العام الماضي سجل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للصين أحد أسوأ أداء ربع سنوي بنمو 0.4% فقط، وسمح رفع هذه الإجراءات في نهاية 2022 بإعادة تشغيل الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري لينمو 4.5%.

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