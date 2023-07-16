اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
برلمان الكويت (أرشيفية - رويترز)
برلمان الكويت (أرشيفية - رويترز)
اقتصاد

دولة خليجية تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي

إجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها

الكويت – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يسعى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) لإجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات الحكومية.

وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، عبدالوهاب العيسى، إن اللجنة أقرت اليوم الأحد مشروع قانون يُلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد "انتصارا لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية التجارية".

مادة اعلانية

وأضاف العيسى في تصريح صحافي أن التعديل التشريعي يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الأسعار.

الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا اقتصاد اقتصاد الكويت الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا

ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الأمة.

وطبقا لقانون التجارة المعمول به حاليا، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات لمبدأ "الوكيل المحلي" لاسيما بين نواب المعارضة الذين يعتبرون أن هذا الشرط أدى إلى تردي الخدمات وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحا غير مستحقة.

وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة ولكنه سيمنح الشركات الأجنبية الحق في العمل بشكل مباشر في الكويت أو مواصلة العمل مع وكلائها المحليين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية واليابان توقعان على اتفاقيات استراتجية في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا الفضاء السعودية واليابان توقعان على اتفاقيات استراتجية في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا الفضاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط