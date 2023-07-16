رئيس وزراء اليابان: سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات

قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، وستعمل الشركات اليابانية على توسيع مشاريعها في السعودية.

وتابع: "سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات".

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وأضاف أن زيارتي تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، وسنعمل مع المملكة على تعزيز قطاع الطاقة.

وأكد أننا ملتزمون بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، وسندعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة، ونحرص على أن تكون السعودية وجهة لنا في قطاع التعدين.

وصل دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم الأحد في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وموزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.