ملف الطاقة يتصدر جدول أعمال زيارة رئيس وزراء اليابان إلى الخليج

بدأ رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا زيارة رسمية إلى السعودية، اليوم الأحد، في جولة تشمل أيضا قطر والإمارات حتى 18 من يوليو الحالي. حيث يتصدر ملف الطاقة المباحثات.

وبحسب صحيفة "نيكاي" اليابانية، فمن المتوقع أن يتم الاتفاق بين اليابان والسعودية على استثمار مشترك لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها بالمملكة مثل النحاس والحديد والزنك.

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فيما تنظم وزارة الاستثمار السعودية طاولة مستديرة في جدة مساء اليوم، تجمع بين مسؤولين اقتصاديين كبار، بحضور وزير الاستثمارخالد الفالح، مع وفد ياباني برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي يزور السعودية في مستهل جولة خليجية.

وتهدف أعمال الطاولة المستديرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية واليابان واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات، مثل: الطاقة، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.

ويتضمن الاجتماع جلسات لمناقشة المشاريع الكبرى في البلدين وتوقيع اتفاقيات، ومذكرات التفاهم في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما سيتخلل الاجتماع جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين، لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.