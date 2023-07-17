اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سفن محملة بالحبوب الأوكرانية عالقة في مضيق البوسفور (رويترز)
سفن محملة بالحبوب الأوكرانية عالقة في مضيق البوسفور (رويترز)
اقتصاد

أردوغان: أتواصل مع بوتين بشأن تمديد اتفاق الحبوب

معبراً عن ثقته من رغبة بوتين في استمرار اتفاق الحبوب الأوكراني

إسطنبول – رويترز وفرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه ربما يتحدث مع بوتين قبل أغسطس وإنه يأمل أن تسفر المناقشات بين وزيري الخارجية التركي والروسي عن إحراز تقدم على صعيد اتفاق الحبوب.

وأبدى الرئيس التركي ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، بعيد إعلان الكرملين أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته رسميا مساء اليوم بات في حكم المنتهي.

مادة اعلانية

وقال أردوغان: "أعتقد أنه على رغم تصريحات اليوم، صديقي السيد بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق"، الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.

الكرملين: اتفاق تصدير الحبوب انتهى بالنسبة لروسيا اقتصاد اقتصاد روسيا الكرملين: اتفاق تصدير الحبوب انتهى بالنسبة لروسيا

قال الكرملين إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ينتهي سريانه اليوم، وقد انتهى بالنسبة لروسيا.

وذكر أن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يتم تنفيذ جزء من الاتفاقيات المتعلقة بموسكو، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قتلى ومصابون في انهيار عقار سكني بمدينة رشيد المصرية قتلى ومصابون في انهيار عقار سكني بمدينة رشيد المصرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط