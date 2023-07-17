ارتفاع أسعار القمح عالمياً بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

قفزت العقود الآجلة الأميركية للقمح بنحو 2.73% إلى 680 سنتا للبوشل، اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نهاية يونيو الماضي، عقب تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب.

قال الكرملين إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ينتهي سريانه اليوم، وقد انتهى بالنسبة لروسيا.

مادة اعلانية

وذكر أن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يتم تنفيذ جزء من الاتفاقات المتعلقة بموسكو، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وقال سفير موسكو لدى روسيا البيضاء، اليوم الاثنين، إن روسيا أبلغت أوكرانيا رسميا عبر السفارة الروسية في مينسك بأنها ستعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف السفير بوريس جريزلوف أن السفارة أرسلت إخطارا إلى أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية، وأن الاتفاق سينتهي اعتبارا من 18 يوليو/تموز.