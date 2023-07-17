أميركا تدعو روسيا للتراجع فوراً عن تعليق اتفاق الحبوب.. وموسكو: قرارنا نهائي

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن تعليق روسيا لاتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود "سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي العالمي ويضر بالملايين".

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض آدم هودغ في بيان: "نحث حكومة روسيا على التراجع فورا عن قرارها".

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فيما نقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن مسؤول روسي كبير في الأمم المتحدة قوله اليوم الاثنين إن قرار روسيا عدم تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود نهائي ولا خطة لإجراء المزيد من المحادثات بشأنه.

وأوضحت روسيا أنها ستكون على استعداد لبحث إمكانية العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا رأت "نتائج ملموسة"، مضيفة أن مطالبها لم تلبَّ حتى الآن، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق، لا تزال هناك عقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وأضافت "فقط عندما نتلقى نتائج ملموسة، وليس وعودا وتأكيدات، ستكون روسيا مستعدة للنظر في إعادة الاتفاق".

يأتي ذلك فيما وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه "خطوة أنانية"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وقالت روسيا إنها أوقفت المشاركة في اتفاق تاريخي توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد ساعات من إعلان موسكو أن أوكرانيا هاجمت جسر القرم.

وذكرت فون دير لاين على تويتر "أندد بشدة بقرار روسيا إنهاء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود رغم جهود الأمم المتحدة وتركيا. إنه قرار يتسم بالأنانية. الاتحاد الأوروبي يعمل على ضمان الأمن الغذائي للفئات الأكثر عرضة للخطر في العالم. ستواصل (مبادرة) ممرات التضامن (التي أطلقها) الاتحاد الأوروبي جلب منتجات الأغذية الزراعية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار موسكو غير مبرر وهو بمثابة استخدام الغذاء سلاحاً في الصراع مع أوكرانيا.