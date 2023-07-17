رئيس البنك الدولي‭:‬ الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، اليوم الاثنين إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة لكنه ليس من المرجح أن يبقى بها.

وخفض البنك الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.4% من 2.7% في وقت سابق، مرجعا ذلك إلى تأثير تشديد السياسة النقدية عالميا.

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وأضاف بانجا على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة جانديناجار الهندية "في واقع الأمر، يمر الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة. صحيح أن أداءه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لن يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات".

وقال "يمكننا تغيير المصير، وهذا ما يجب أن نفكر فيه الآن".

وبدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية من مجموعة العشرين، الاثنين، في الهند محادثات تستمر يومين تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي المتعثر، ويحضر أيضا على جدول الأعمال ملفا إعادة هيكلة الديون والاتفاقيات الضريبية الدولية الأكثر عدلا.

وستركز المناقشات التي تُعقد في غانديناغار بولاية غوجارات (غربا) برئاسة وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان خصوصا على صحة الاقتصاد العالمي و"التمويل المستدام والبنية التحتية".

وستكون الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية على رأس جدول الأعمال. وتتحمل أفقر دول العالم العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، في حين أنها تحتاج إلى المال أكثر من أي وقت مضى لمكافحة التغير المناخي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".