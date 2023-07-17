اقتصاد الأردن
الأردن يطرح 5 فرص استثمارية بـ526 مليون دولار في هذا القطاع
الأردن يُعد من ضمن وجهات السياحة العلاجية في الشرق الأوسط
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أدرجت منصة "استثمر في الأردن" التي أطلقتها وزارة الاستثمار في الأردن 5 فرص استثمارية في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى 373 مليون دينار (نحو 526 مليون دولار).
وهذه المنصة الإلكترونية أطلقتها الحكومة وهي تفاعلية مع المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع في الأردن والتعرف على فرص الاستثمار والحوافز والمزايا وتتيح المنصة التواصل المباشر بين المستثمر ووزارة الاستثمار، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.
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يشار إلى أن الأردن يُعد من ضمن وجهات السياحة العلاجية في الشرق الأوسط، حيث تشكل الإيرادات المتأتية من السياحة العلاجية أكثر من 40% من إجمالي إيرادات المستشفيات الخاصة.
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