اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العاصمة الأردنية عمان (istock)
مشهد من العاصمة الأردنية عمان (صورة أرشيفية)
اقتصاد الأردن

الأردن يطرح 5 فرص استثمارية بـ526 مليون دولار في هذا القطاع

الأردن يُعد من ضمن وجهات السياحة العلاجية في الشرق الأوسط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أدرجت منصة "استثمر في الأردن" التي أطلقتها وزارة الاستثمار في الأردن 5 فرص استثمارية في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى 373 مليون دينار (نحو 526 مليون دولار).

وهذه المنصة الإلكترونية أطلقتها الحكومة وهي تفاعلية مع المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع في الأردن والتعرف على فرص الاستثمار والحوافز والمزايا وتتيح المنصة التواصل المباشر بين المستثمر ووزارة الاستثمار، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.

مادة اعلانية

يشار إلى أن الأردن يُعد من ضمن وجهات السياحة العلاجية في الشرق الأوسط، حيث تشكل الإيرادات المتأتية من السياحة العلاجية أكثر من 40% من إجمالي إيرادات المستشفيات الخاصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قتلى ومصابون في انهيار عقار سكني بمدينة رشيد المصرية قتلى ومصابون في انهيار عقار سكني بمدينة رشيد المصرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط