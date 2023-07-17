روسيا و أوكرانيا
غوتيريش: قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب "ضربة للمحتاجين"
أمين عام الأمم المتحدة: أسعار القمح ارتفعت بشكل كبير
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان".
وأضاف أن هذه القرار يعني إنهاء اتفاق ذي صلة بين الأمم المتحدة وموسكو للمساعدة في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، نقلاً عن وكالة "رويترز".
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وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن أسعار القمح ارتفعت بشكل كبير بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.
وأعلن غوتيرش، رسميا انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب.
فيما نقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن مسؤول روسي كبير في الأمم المتحدة قوله اليوم الاثنين إن قرار روسيا عدم تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود نهائي ولا خطة لإجراء المزيد من المحادثات بشأنه.
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