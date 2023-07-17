غولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأميركي في 12 شهرا المقبلة

قال يان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، اليوم الاثنين، إن البنك خفض توقعاته المتعلقة بانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى براثن الركود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة‭ ‬إلى 20 بدلا من 25%.

وأضاف هاتزيوس في مذكرة بحثية "السبب الرئيسي لخفض التوقع هو أن البيانات الأخيرة عززت ثقتنا بأن انخفاض معدل التضخم لمستوى مقبول ربما يؤدي إلى تجنب الركود".

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وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة في يونيو/حزيران وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، إذ يواصل التضخم الانحسار ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم الأميركي) ارتفع 0.2% الشهر الماضي على أساس شهري مقابل 0.1% في مايو/أيار، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين وكذلك الإيجارات، وهو ما عوض أثر انخفاض أسعار السيارات المستعملة.

وفي 12 شهرا حتى يونيو/حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3%، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ مارس/آذار 2021، بعد زيادة سنوية قدرها 4% في مايو/أيار.