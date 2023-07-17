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اقتصاد السعودية

توقيع 10 اتفاقيات في ملتقى الأعمال السعودي التركي بجدة

1140 شركة سعودية تستثمر في تركيا

دبي - العربية.نت
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يبدأ اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للسعودية من المتوقع أن تعزز حجم التجارة بين البلدين في وقت يستهدف البلدان زيادة حجم التبادل بينهما.

وقال سلطان السلمي مراسل العربية، إن اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي انطلقت اليوم في جدة بحضور أكثر من 200 شخصية تجارية تركية من المهتمين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية.

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وأضاف السلمي أن الاجتماعات شهدت مشاركة العديد من الشركات ورجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في تركيا.

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وأوضح أن هناك نحو 390 شركة تركية تعمل في السعودية، فيما تستثمر نحو 1140 شركة سعودية في تركيا.

وتابع: "من المتوقع خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي، توقيع 10 اتفاقيات في مجالات اقتصادية تشمل التعدين الطاقة والرعاية الصحية والتغذية والزراعة والعقارات والإعمار والسياحة".

وأشار إلى أنه من المقرر حضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلك الاجتماعات.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، نحو 781 مليون دولار.

وقفزت التجارة البينية بين الدولتين من 4.5 مليار دولار في عام 2017 إلى 6.1 مليار دولار في عام 2022، حيث بلغت صادرات تركيا إلى السعودية العام الماضي 1.05 مليار دولار ما يشكل قفزة عن أرقام عام 2021 والتي كانت عند حوالي 250 مليون دولار.

والأسبوع الماضي عُقد ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول حيث تم توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.

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