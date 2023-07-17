وزيرة الخزانة لا تتوقع ركوداً في أميركا

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تحرز تقدما جيدا في معالجة التضخم، وإنها لا تتوقع دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

وذكرت يلين، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ من الهند خلال اجتماع مع مسؤولين ماليين بمجموعة العشرين، أن تباطؤ النمو في الصين قد يمتد تأثيره إلى اقتصادات أخرى، ومع ذلك فإن الاقتصاد الأميركي يخطو في "مسار جيد" للحد من التضخم مع استمرار قوة سوق العمل.

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وقالت يلين "فيما يخص الولايات المتحدة، فإن النمو يتباطأ، لكن سوق العمل لدينا ما زالت قوية للغاية. لا أتوقع ركودا... أحدث بيانات للتضخم مشجعة للغاية".

وأضافت يلين أن مسؤولين صينيين أثاروا مخاوف بالغة خاصة حول التعريفات الجمركية الأميركية أثناء زيارتها إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنها أوضحت أنه لم يتم معالجة الأسباب الكامنة وراء تنفيذ واشنطن لها في المقام الأول، بما في ذلك الممارسات التجارية غير العادلة.