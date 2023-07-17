وزير الاستثمار السعودي: نرى فرصا كبيرة للاستثمار بين المملكة وتركيا

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إننا نعمل على تعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا.

وأوضح الفالح أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار بين السعودية وتركيا، مضيفا: "المملكة لديها بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة".

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وأشار الوزير إلى أن حجم الإنفاق على قطاع البناء سيبلغ 215 مليار دولار بحلول 2030.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن المملكة تشكل 60% من سوق الأغذية الخليجية.

وتابع: "لدينا 10 آلاف مصنع تعنى بالصناعات الغذائية، كما أطلقنا 4 مناطق اقتصادية تعنى بالقطاعات الحيوية".

وذكر وزير الاستثمار السعودي أن هناك نحو 1140 شركة برأس مال سعودي تعمل في تركيا.

"استقطبنا 390 شركة تركية للاستثمار في المملكة"، بحسب وزير الاستثمار السعودي.

وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم زيارة للسعودية من المتوقع أن تعزز حجم التجارة بين البلدين في وقت يستهدف البلدان زيادة حجم التبادل بينهما.

وقال سلطان السلمي مراسل العربية، إن اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي انطلقت اليوم في جدة بحضور أكثر من 200 شخصية تجارية تركية من المهتمين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وأضاف السلمي أن الاجتماعات شهدت مشاركة العديد من الشركات ورجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في تركيا.

وتابع: "من المتوقع خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي، توقيع 10 اتفاقيات في مجالات اقتصادية تشمل التعدين الطاقة والرعاية الصحية والتغذية والزراعة والعقارات والإعمار والسياحة".

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، نحو 781 مليون دولار.

وقفزت التجارة البينية بين الدولتين من 4.5 مليار دولار في عام 2017 إلى 6.1 مليار دولار في عام 2022، حيث بلغت صادرات تركيا إلى السعودية العام الماضي 1.05 مليار دولار ما يشكل قفزة عن أرقام عام 2021 والتي كانت عند حوالي 250 مليون دولار.

والأسبوع الماضي عُقد ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول حيث تم توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.