"المركزي": 165 مليار دولار أصول البنوك الإماراتية بالخارج

كشف تقرير "الاستقرار المالي لعام 2022" الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي، أن الحضور العالمي للبنوك الإماراتية تضمن أكثر من 20 دولة في أعقاب العديد من عمليات الاستحواذ في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن أصول الشركات التابعة وفروع بنوك الإمارات في الخارج بنهاية 2022 بلغت 606 مليارات درهم (نحو 165 مليارد دولار).

وأظهر التقرير، أن الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والمملكة المتحدة ومصر والسعودية، كانت أكبر خمس دول من حيث إجمالي أصول الشركات التابعة وفروع البنوك الإماراتية"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

مادة اعلانية

وبحسب التقرير، انخفض عدد شركات التمويل العاملة في الإمارات من 19 إلى 16، منها ثلاث مملوكة للبنوك. وانخفض إجمالي الأصول لشركات التمويل بنسبة 8.6% خلال 2022 إلى 25.3 مليار درهم. وبقيت القروض المكون الرئيسي لأصول شركات التمويل، وهو ما يمثل 55.7% من إجمالي الأصول في 2022.