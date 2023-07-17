%6.5 ارتفاعاً في نصيب الفرد من الدخل بالصين

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف بلغ 19672 يواناً (حوالي 2758 دولاراً أميركياً) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 6.5 في المائة على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية.

وبعد خصم عوامل السعر، ارتفع نصيب الفرد في الصين من الدخل القابل للتصرف بنسبة 5.8% عن العام السابق.

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وعلى وجه التحديد، وصل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في المناطق الحضرية إلى 26357 يوانا، بزيادة 5.4% على أساس القيمة الاسمية و4.7% على أساس القيمة الحقيقية، بينما بلغ نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف في المناطق الريفية 10551 يوانا، بزيادة 7.8% من حيث القيمة الاسمية و7.2% على أساس القيمة الحقيقية، وفق وكالة أنباء الصين "شينخوا"

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة، في مؤتمر صحفي، إنه ومع استمرار زخم الانتعاش الاقتصادي وتحسن وضع التوظيف بشكل تدريجي، زاد دخل السكان بوتيرة سريعة نسبيا وتقلصت فجوة الدخل بين سكان الحضر والريف في النصف الأول من العام الجاري.

وخلال الفترة المذكورة، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي في الصين 12739 يوانا، بزيادة 8.4% على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية و7.6% على أساس القيمة الحقيقية.

وأظهرت البيانات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.