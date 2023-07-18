تشمل توطين صناعة الطائرات المسيَّرة.. تفاصيل اتفاقيات السعودية وتركيا

انطلقت في جدة أمس أعمال منتدى الاستثمار السعودي التركي بحضور كل من وزير الاستثمار السعودي ووزير التجارة التركي حيث شهد المنتدى توقيع تسع مذكرات تفاهم.

جاء انعقاد المنتدى على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة وتم خلال المنتدى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات والمستثمرين من جميع دول العالم والمستثمرين الأتراك.

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وتضمنت الاتفاقيات إبرام عقد الاستحواذ وقعتهما وزارة الدفاع السعودية مع شركة بايكار التركية يشتمل على توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة بمشاركة الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، ويهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

كما تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة تركيا في مجال الطاقة، إلى الاتفاق على الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير .

ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.