اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
An aerial view shows Kuwait City. Picture taken with a drone in in Kuwait City, Kuwait March 16, 2020. (File photo: Reuters)
مدينة الكويت (رويترز)
اقتصاد الكويت

الكويت تعتزم إقرار قانون للدين العام بالسنة الأولى من خطة 2023-2027

تستهدف إصدار إطار عمل عام لضريبة الشركات

الكويت – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن حكومة الكويت تعتزم الموافقة على قانون للدين العام طال انتظاره في العام الأول من الخطة الحكومية للفترة بين عامي 2023-2027.

وقالت الوثيقة إن الحكومة تتوقع أيضا الموافقة على الإطار الذي يحكم القانون وربطه بالمشاريع التي تمثل قيمة مضافة، بينما تهدف في العام الثاني للخطة إلى إنشاء وحدة لإدارة السيولة في خزينة الدولة والموافقة على خطط للسيولة في حالات الطوارئ.

مادة اعلانية

وتستهدف الكويت إصدار إطار عمل عام لضريبة الشركات في السنة الثانية من برنامج العمل الحكومي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟ مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط