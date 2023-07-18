اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صندوق النقد

صندوق النقد: التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ويجب استمرار تشديد السياسة النقدية

غورغيفا: نشاط الاقتصاد العالمي يتباطأ

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن نشاط الاقتصاد العالمي يتباطأ، لا سيما في قطاع التصنيع، مضيفة أن آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى ضعيفة.

وأشارت غورغيفا في كلمة لها أمام وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في الهند، إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً رغم أنه يتجه نحو الانخفاض، موضحة أن التضخم الأساسي لا يزال ثابتًا على الرغم من رفع الفوائد.

مادة اعلانية

وحذرت رئيسة صندوق النقد من أن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة أطول ويتطلب المزيد من تشديد السياسة النقدية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محتجون يشكلون سلاسل بشرية ويغلقون أحد مداخل مقرات الجيش الإسرائيلي محتجون يشكلون سلاسل بشرية ويغلقون أحد مداخل مقرات الجيش الإسرائيلي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط