اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

مصدران: مجموعة العشرين تنهي اجتماعها في الهند دون بيان ختامي

الاجتماعات شهدت خلافات بين القوى الكبرى حول الحرب في أوكرانيا

الهند - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مسؤولان هنديان إن اجتماعات استمرت يومين بين صناع السياسات الاقتصادية ووزراء المالية في مجموعة العشرين ستختتم اليوم الثلاثاء دون بيان مشترك بسبب الخلافات بين القوى الكبرى حول الحرب في أوكرانيا.

ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تأمل الهند في التوصل لتوافق على إصلاحات للبنوك متعددة الأطراف، وهو مبدأ استرشادي عالمي بشأن العملات المشفرة وتسريع معالجة ديون البلدان المهددة، لكن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يلقى بظلاله على الدبلوماسية العالمية.

مادة اعلانية

وقال مسؤول حكومي هندي طلب عدم الكشف عن هويته في آخر يوم من المحادثات التي تعقد في مدينة جانديناجار غرب الهند "كل جدول أعمالنا يمضي قدما ووافق عليه الجميع".

الأسواق العالمية مازالت متأثرة من صدى الأخبار السلبية الواردة من الصين نبض السوق الأسواق العالمية الأسواق العالمية مازالت متأثرة من صدى الأخبار السلبية الواردة من الصين

وأضاف المسؤول أن معظم الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا سعت لإدانة روسيا والحرب في أوكرانيا بشدة، في حين عارضت روسيا والصين أي خطوة من هذا القبيل.

وأردف المسؤول أن الهند، كدولة مضيفة، لم تتمكن من صياغة بيان ختامي تقبله جميع الدول الأعضاء، إذ أصرت بعض الدول على وصف الصراع بالحرب، بينما تصف روسيا حملتها التي دخلت الآن شهرها السادس عشر بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وتبنت الهند موقفا محايدا إلى حد كبير إذ امتنعت عن إدانة الغزو الروسي وحثت على التوصل إلى حل دبلوماسي، بينما زادت أيضا مشترياتها من النفط الروسي منخفض السعر.

وقال مسؤول هندي اليوم الثلاثاء لرويترز إن التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا يتجاوز اختصاص مجموعة العشرين وإنه من الأفضل أن تضطلع الأمم المتحدة بهذا الدور وأيضا من خلال المفاوضات الثنائية.

والملتقى منعقد في ولاية جوجارات في غرب البلاد، وهو الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند. ولم تتمكن الدولة الآسيوية من صياغة بيان مشترك في أي من الاجتماعات الرئيسية منذ توليها رئاسة المجموعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟ مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط