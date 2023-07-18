"فيتش" تؤكد تصنيف البحرين عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البحرين عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن نقاط القوة في تصنيف البحرين تتمثل في الدعم المالي القوي من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية حتى بالنسبة للمتوسطات عند "BBB".

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وأشار التقرير إلى تأثر التصنيف من وضع المالية العامة الضعيفة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية.

وذكر التقرير أنه تم شحذ التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة في أواخر عام 2018 من خلال برنامج التوازن المالي (FBP) ، الذي تم تحديثه بتدابير إضافية في أواخر عام 2021 وترجمته إلى ميزانية 2023-2024.

وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الموازنة العامة للحكومة المعدلة من وكالة "فيتش" إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 5.9% في عام 2022.

وحسب التقرير، ستزيد الإيرادات على الرغم من تقلص عائدات النفط بنحو 3% في ظل افتراض سعر نفط برنت عند 80 دولارًا للبرميل في عام 2023.