التضخم السنوي في الكويت يسجل 3.83% خلال يونيو

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التي تقيس التضخم بنسبة 3.83% على أساس سنوي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.54% في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وصعد الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 6.25%، مقارنة بالشهر ذاته من 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.37% على أساس سنوي.

وبحسب التقرير فإن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.34%، في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعاً بنسبة 3.56% في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وزاد مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) بنسبة 6.76%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 3.23% وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.36%.

ونمت أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 3.07%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 4.25%.

وارتفعت أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) بنسبة 1.58% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.16%، في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.40%.