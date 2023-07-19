الجزائر تشتري علف ذرة من أميركا الجنوبية والكمية غير معروفة

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إنهم يعتقدون أن المشتري الحكومي للحبوب في الجزائر، الديوان المهني للحبوب، اشترى كمية غير معروفة للتوريد من الأرجنتين أو البرازيل في مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 240 ألف طن متري وأغلقت أمس الثلاثاء.

وتشير تقديرات أولية إلى أن الكمية المشتراة بين 40 ألفا و80 ألف طن متري.

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ويُعتقد أن سعر الشراء بلغ تقريبا 250 دولارا للطن المتري شاملا تكلفة الشحن وأن الصفقة تشمل شحنة أو شحنتين إلى مراكز شحن فوري في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

النتائج المعلنة تكون مبنية على تقديرات متعاملين وقد تصدر تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

والذرة مطلوبة على ست شحنات زنة الواحدة 40 ألف طن متري للتوريد من الأرجنتين أو البرازيل فقط.

لكن عروض الأسعار اعتبرت مرتفعة بعد الزيادة الحادة في العقود الآجلة للذرة في شيكاغو هذا الأسبوع بعد انسحاب روسيا من اتفاق لتأمين الشحن من أوكرانيا وضربات جوية على ميناء الحبوب الأوكراني أوديسا. وقال متعاملون إنهم يعتقدون أنه لم يتم تنفيذ سوى عملية شراء صغيرة نسبيا.

وتم طلب شحنتين للشحن الفوري، واحدة خلال الفترة من 20 يوليو/تموز والخامس من أغسطس/آب، وواحدة بين 25 يوليو/تموز والعاشر من أغسطس/آب. وباقي الشحنات مطلوبة بين الأول والخامس عشر من أغسطس/آب وبين الخامس عشر و31 من نفس الشهر.

وفي آخر مناقصة ذرة أوردتها التقارير في 23 يونيو/حزيران، يُعتقد أن الديوان اشترى كمية غير معروفة من المتوقع توريدها من الأرجنتين بعد طلب عروض لما يصل إلى 120 ألف طن متري.