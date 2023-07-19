اقتصاد تونس
بنك التنمية الإفريقي يقرض تونس 87 مليون يورو لتمويل إمدادات الحبوب
حصاد هذا الموسم سيكون كارثيا في تونس
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قالت وزارة الاقتصاد التونسية، اليوم الأربعاء، إن بنك التنمية الإفريقي أقرض تونس 87 مليون يورو لتمويل إمدادات الحبوب ودعم البنية التحتية لتخزينها.
تشهد تونس مواسم جفاف متعاقبة أثرت على محصولها من الحبوب.
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وقال اتحاد الفلاحة والصيد البحري في تونس إن حصاد هذا الموسم سيكون كارثيا، مضيفا أن تونس تحتاج لشراء 90% من احتياجاتها من القمح بسبب الجفاف.
وتواجه تونس حاجة متزايدة إلى الواردات بعد محصول مخيب للتوقعات هذا العام، بينما تعاني البلاد من مشاكل في ميزان المدفوعات.
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