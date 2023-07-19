اقتصاد الصين
تحذيرات صينية من فرض قيود تجارية تهدد قطاع الرقائق
لمواجهة تحركات أميركية في هذا المسار
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قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات الصينية، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأميركية لفرض قيود تجارية تهدد عولمة قطاع أشباه الموصلات وتهدد مصالح المستهلكين.
وأضافت الرابطة في بيان "أي ضرر يلحق في الوقت الراهن بسلسة الإمداد العالمية التي تشكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة قد يخلق تأثيرا سلبيا للاقتصاد العالمي لا يمكن تجنبه أو إصلاحه".
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وأشار البيان إلى أن قطاع أشباه الموصلات الصيني يرحب بالتعاون المفتوح وسيواصل الابتكار وفقا لـ"رويترز".
وجاء البيان بعد أن التقى مسؤولون تنفيذيون من شركات رقائق أمريكية مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين لمناقشة السياسة حيال الصين.
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