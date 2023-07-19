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رئيس أوزبكستان: تربطنا بدول الخليج علاقات تاريخية وثيقة ونسعى لتطويرها #العربية
رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائييف
اقتصاد

رئيس أوزبكستان: نتطلع للتعاون مع الخليج بمجالات الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

شوكت: مستعدون لتطبيق آلية تعزز التعاون بالأمن الغذائي مع دول الخليج

دبي - العربية.نت
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قال رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائييف، إننا مستعدون لتطبيق آلية لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي مع دول الخليج.

وأضاف شوكت، في كلمته ضمن فعاليات القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، أننا نسعى لتطوير قطاع الطاقة النظيفة مع دول الخليج.

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وتابع: "نتطلع إلى التعاون في مجالات الاقتصاد والذكاء الاصطناعي مع الخليج".

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وكشف رئيس أوزبكستان، عن سعي بلاده إلى شراكة طويلة المدى مع دول الخليج في مختلف المجالات، مضيفا: "تربطنا بدول الخليج علاقات تاريخية وثيقة ونسعى لتطويرها".

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى المعروفة بدول "ستان"، الخمس، إضافة إلى اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتناول القمة الخليجية الآسيوية قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتنعقد القمة التي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.

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