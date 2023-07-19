رئيس تركمانستان: نتطلع لتعزيز الشراكة مع دول الخليج في مجال الطاقة

كشف رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف، عن رغبة بلاده في تعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع دول الخليج.

وأضاف محمدوف، في كلمته ضمن فعاليات القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، أن من الضروري تعزيز الشراكة الاقتصادية بين آسيا الوسطى والخليج.

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واقترح رئيس تركمانستان، إنشاء منصة للتعاون الثقافي والبيئي بين دولنا والخليج.

وأشار إلى أن هناك مساعي لتطوير الشراكة الرياضية بين آسيا الوسطى ودول الخليج.

وتابع: "التهديدات والتحديات العالمية يتطلب منا تعزيز الشراكة لضمان الأمن".

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى المعروفة بدول "ستان"، الخمس، إضافة إلى اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتناول القمة الخليجية الآسيوية قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتنعقد القمة التي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، في ظل تزايد الاهتمام والتنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.